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Франция считает несвоевременным признание палестинского государства

Франция считает несвоевременным признание палестинского государства

Франция считает, что сейчас неподходящий момент для признания палестинского государства, заявил глава МИД страны Стефан Сежурне.

«Это решение должно быть полезным – другими словами, сделать возможными решающие подвижки в политическом плане. С этой точки зрения, оно должно произойти в подходящий момент, чтобы было «до» и «после», – заявил министр агентству Франс Пресс.

По его словам, «для Франции нет табу» в признании палестинского государства, но на сегодняшний день «есть не все условия для того, чтобы это решение имело реальное значение» в мирном процессе путем создания двух государств.

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