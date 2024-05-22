Франция считает несвоевременным признание палестинского государства

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Франция считает, что сейчас неподходящий момент для признания палестинского государства, заявил глава МИД страны Стефан Сежурне.

«Это решение должно быть полезным – другими словами, сделать возможными решающие подвижки в политическом плане. С этой точки зрения, оно должно произойти в подходящий момент, чтобы было «до» и «после», – заявил министр агентству Франс Пресс.

По его словам, «для Франции нет табу» в признании палестинского государства, но на сегодняшний день «есть не все условия для того, чтобы это решение имело реальное значение» в мирном процессе путем создания двух государств.