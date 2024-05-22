В Баку ожидается 26 градусов тепла

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23 мая в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурная погода, ночью и утром возможны кратковременные дожди, будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью составит 12-16, днем – 21-26 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы – 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем – 50-55%.

В горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются дожди, местами возможны ливни, грозы и град, в высокогорье – снег, на остальной территории страны осадков преимущественно не будет, на отдельных территориях туман, ветер восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем – 22-27, в горах ночью – 3-8, днем – 12-17 градусов выше нуля.