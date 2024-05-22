В Турции прогнозируют резкое снижение инфляции

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Инфляция в Турции начнет резкое снижение с июня текущего года. Об этом заявил министр финансов республики Мехмет Шимшек.

«Наша программа по снижению инфляции до однозначных чисел успешно реализуется. И наши целевые показатели по ежемесячной инфляции начали совпадать с реальными темпами. После июня инфляция снизится очень быстро. К концу текущего года она очень быстро достигнет уровня 30%. В следующем году инфляция упадет до уровня в районе 10%, а в последующий год – до однозначных чисел», – цитирует министра телеканал TRT.

В дальнейшем по достижении однозначных показателей, то есть не превышающих 10%, по словам Шимшека, в целях правительства будет удерживать инфляцию в этом диапазоне. «Это мы называем ценовой стабильностью. И со снижением инфляции до однозначных цифр, рынки капитала станут крепче и стабильнее», – добавил он.

Между тем, как заявлял 14 мая глава Центробанка Турции Фатих Карахан, инфляция в Турции по итогам мая текущего года вырастет до 75%. По его словам, «существует некоторая разница между прогнозами рынков и нашими ожиданиями относительно инфляции». В то же время, он, как и Шимшек, считает, что во второй половине года возникнут условия для дезинфляции.

По итогам апреля инфляция в Турции, по официальным данным, достигла 69,8% в годовом исчислении в сравнении с 68,5% месяцем ранее. В то же время группа независимых экономистов ENAG оценила уровень инфляции в республике в прошлом месяце в 124,35%. Карахан ранее сообщал, что ЦБ ожидает инфляцию в Турции к концу текущего года на уровне 38%. Прогнозы на 2025 и 2026 годы составляют 14% и 9% соответственно.