Россия не получит доходы от ее замороженных активов даже после снятия санкций

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Евросоюз не будет выплачивать России доходы от ее замороженных активов даже после снятия санкций.

Согласно опубликованному сегодня регламенту Евросоюза, они не являются суверенными активами. Поэтому правила, защищающие суверенные активы, к этим доходам не применимы.

Окончательно утверждено решение, что 90% этих доходов будут передавать в бюджет ЕС для военной помощи и восстановления Украины, а 10% депозитарии смогут удерживать для покрытия возможных рисков.

Данное решение добавлено в пакет экономических санкций ЕС против России.