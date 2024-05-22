Россия не получит доходы от ее замороженных активов даже после снятия санкций

Евросоюз не будет выплачивать России доходы от ее замороженных активов даже после снятия санкций.
Согласно опубликованному сегодня регламенту Евросоюза, они не являются суверенными активами. Поэтому правила, защищающие суверенные активы, к этим доходам не применимы.
Окончательно утверждено решение, что 90% этих доходов будут передавать в бюджет ЕС для военной помощи и восстановления Украины, а 10% депозитарии смогут удерживать для покрытия возможных рисков.
Данное решение добавлено в пакет экономических санкций ЕС против России.