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Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета на ношение никаба в России

Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета на ношение никаба в России

Муфтий Москвы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов заявил, что запрет никабов в России приведет к усилению напряженности в обществе. По его словам, это может вызвать недовольство среди российских мусульман.

О возможном запрете традиционного закрытого женского головного убора ранее высказывался глава СПЧ Валерий Фадеев.

«Эти попытки будут выглядеть как явный акт нарушения норм светского права и Конституции, гарантирующей гражданам России право на свободное вероисповедание, а значит, и соблюдение канонов религии»,— сказал господин Аляутдинов РБК. Он добавил, что введение такого запрета негативно скажется на улучшении отношений России со странами Ближнего Востока.

По словам московского муфтия, сам вопрос ношения никабов остается дискуссионным. Его готов обсудить с властями совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ). Он уточнил, что ДУМ не пропагандирует ношение никаба в условиях современного светского государства. Однако «посягательство на право» ношения этого головного убора исламские страны могут оценить как репрессии против их религии.

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