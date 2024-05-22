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Захарова заявила о «сатанизации» властей Армении

Захарова заявила о «сатанизации» властей Армении

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила власти Армении в «сатанизме». Так она отреагировала на призыв спикера парламента Армении Алена Симоняна облагать церковь налогами на фоне протестов оппозиционного движения «Тавуш во имя родины», которое возглавил архиепископ Баграт Србазан. 

«Спикер парламента Армении Ален Симонян завил: «Необходимо обсудить, почему церковь не платит налоги, и вообще с юридической точки зрения нужно пересмотреть, что делает священника, которому целуют ручки, выше, чем обычного бизнесмена, который платит налоги и покупает патроны для армии»

В это же время в Верховной Раде фракция «Европейская солидарность» и Петро Порошенко требуют вновь вынести на рассмотрение в повестку вопрос о полном запрете канонической Украинской православной церкви,

Почему те, кого начинают окормлять западники, буквально сатанеют?», –написала она в своем Telegram-канале.

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