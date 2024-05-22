Зеленский: Путин останется у власти «до смерти»

169 Просмотров

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский президент Владимир Путин останется у власти «до смерти», его «вынесут из Кремля только вперед ногами».

Об этом Зеленский заявил в интервью Reuters.

Он считает, что Путин — «не самостоятельная фигура». Он руководствуется «большими деньгами, поддержкой Китая и тому подобное», поэтому сейчас невозможно вести с ним справедливый диалог о мире, считает Зеленский.

«В этом проблема, он промывал людям мозг, и мозг промыли ему. Он находится в информационном шаре, в желании нас уничтожить. Ты не можешь садиться разговаривать с человеком, единственная цель которого — уничтожить тебя», — сказал он.

В то же время Зеленский отметил, что Украина ежедневно ищет слабое место в системе, которую Путину создает его окружение.