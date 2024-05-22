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Украина остановила российское наступление благодаря оружию из США

Украина остановила российское наступление благодаря оружию из США

Украина остановила российское наступление в Харьковской области благодаря оружию из США. Об этом сообщает эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

По его данным, продвижение российский войск застопорилось спустя 11 дней после перехода госграницы на севере Харьковской области. В направлении села Липцы ВС РФ остаются в тех же приграничных сёлах, которые взяли в первые три дня. В районе Волчанска продолжаются бои за город, но в его окрестностях также нет практически никакого продвижения.

Причина — использование Украиной нового американского оружия. Активно применяются бомбы GLSDB, ПТРК Javelin, артиллерийские снаряды калибра 155 мм. Они поступили и на линию фронта в Донецкой области. За один понедельник, 20 мая, ВС РФ потеряли в Украине 67 единиц бронетехники. Однако российское командование продолжает бросать войска в самоубийственные атаки.

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