Азербайджан выдал Казахстану мошенника

104 Просмотров

Азербайджан выдал Казахстану человека, объявленного в международный розыск.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, ходатайство Генеральной прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности гражданина Казахстана 1989 года рождения Садырбаева Серика Сырлыбаевича было удовлетворено Генеральной прокуратурой Азербайджана.

С.Садырбаев, объявленный в международный розыск по обвинению в совершении мошеннических действий в Казахстане был выявлен и задержан в Азербайджане в феврале 2024 года, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Было принято решение об экстрадиции обвиняемого.