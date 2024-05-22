Послы Израиля отозваны из Норвегии и Ирландии из-за признания Палестины

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Израиль отозвал для консультаций своих послов в Ирландии и Норвегии в свете решения этих стран признать государственность Палестины.

Об этом заявил министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац.

«Я распорядился о немедленном возвращении в Израиль для консультаций израильских послов в Ирландии и Норвегии на фоне решения этих стран объявить о признании палестинского государства. Я посылаю Ирландии и Норвегии четкий сигнал: Израиль не отступит перед теми, кто подрывает его суверенитет и угрожает его безопасности», – написал министр в X.