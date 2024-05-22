Стало известно, какие страны хотят введения санкций против Грузии

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Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция предложили Евросоюзу ввести санкции против Грузии из-за закона об иностранных агентах.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два источника.

Отмечается, что среди предлагаемых ограничений: заморозка средств для Грузии из фондов ЕС, точечные санкции, а также приостановка безвиза, который действует для граждан Грузии с 2017 года.

При этом некоторые члены ЕС выступают против отмены безвиза, так как «нужно действовать осторожно, чтобы не нацелиться не на тех людей».