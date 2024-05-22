Али Асадов и Джейхун Байрамов отправятся в Иран на церемонию прощания с Раиси

79 Просмотров

Премьер-министр Али Асадов и глава МИД Джейхун Байрамов посетят Иран.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, 22 мая в соответствии с поручением президента Азербайджана делегация во главе с премьер-министром Али Асадовым посетит Иран в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе президента Ирана Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Хусейна Амира Абдоллахияна и других сопровождавших их лиц. Они примут участие в официальной церемонии прощания в Тегеране.

В состав делегации вошли министр иностранных дел Джейхун Байрамов, члены рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-иранским межпарламентским связям и другие официальные лица.