«Через 30 секунд наш пилот заметил…». Глава президентской канцелярии Ирана раскрыл шокирующие подробности

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Глава президентской канцелярии Ирана Гулам Хоссейн Исмаили заявил, что во время полета трех вертолетов, включая тот, на борту которого находился покойный президент Ибрагим Раиси, «условия полета» и погода были «совершенно нормальными».

Исмаили сообщил иранской государственной вещательной компании IRIB, что он находился в одном из трех вертолетов, перевозивших иранских чиновников, а президент и его окружение летели в другом вертолете.

Исмаили заявил, что в начале полета погода была ясной и они летели в сторону Тебриза с нижней стороны плотины.

Он рассказал, что вертолеты около получаса летели в районе, прилегающем к медному руднику Сонгон. Исмаили отметил, что в долине, прилегающей к району маршрута, наблюдалось скопление облаков.

По его словам на дне долины был туман, но погода была ясной: «На небольшом участке этого района были облака, но с точки зрения высоты полета мы находились на одном уровне с этими облаками, даже немного ниже».

Исмаили отметил, что командир вертолетной эскадрильи и пилот вертолета Мустафави, перевозившего Раиси, приказал остальным вертолетам набрать высоту и продолжить полет над облаками:

«Вертолеты поднялись над облаками. Наш борт был под номером 3. Вертолет президента находился в центре. Впереди был еще один вертолет. Через 30 секунд наш пилот заметил, что главного вертолета (в котором находился Раиси) с нами нет. Условия были нормальными и никаких осложнений не было. Даже на некоторых авиарейсах бывают вибрации, но на этом маршруте все было нормально, и облака исчезли мгновенно. После этого мы оказались в безоблачном небе, под нашими виднелся хребет (горы), а в непосредственной близости находился медный рудник Сонгун».

Пилот вертолета, в котором он находился, принял решение вернутся на поиски вертолета с президентом.

«Я спросил второго пилота: «Почему вы возвращаетесь? Он ответил: Мы предполагаем, что один из вертолетов совершил аварийную посадку, потому что, радиосвязь с ними прервалась и борт президента не отвечает на наши обращения. Последняя радиосвязь была 1 минуту и 30 секунд назад», – передал слова пилота он.

Исмаили заявил, что вертолет сделал несколько кругов над районом, но они не могли видеть землю из-за облаков. Сделав несколько кругов, вертолет приземлился возле шахты Сонгон.

Глава президентской канцелярии сказал, что связался с пятничным имамом Тебриза, который находился в одном вертолете с Раиси, и спросил, где они находятся.

«Он сказал, что находится в лесу под деревьями. Когда я спросил его, все ли в порядке с остальными друзьями, он ответил: «Я никого не вижу, я один, я не понимаю, что произошло, вокруг меня никого нет». Он сообщил мне, что находится в лесу. Мы сразу же поняли, что вертолет президента потерпел крушение, и приняли меры, чтобы как можно скорее добраться до места крушения и начать спасательную операцию. На медном руднике нашлись подходящие машины, необходимые парамедики и машины скорой помощи. Мы взяли с собой медицинский персонал и отправились в район, где, по нашему мнению, произошла авария».

Исмаили добавил, что разговаривал с Хашимом около трех или четырех раз: «Наши коллеги также общались с ним еще 3-4 часа после аварии. Он плохо себя чувствовал и сообщил, что кроме него в живых никого нет».

Согласно рассказу Исмаила, позже они узнали, что остальные пассажиры вертолета «умерли мгновенно».

«Состояние тел показало, что они погибли сразу после крушения», – добавил он.