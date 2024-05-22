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«Через 30 секунд наш пилот заметил…». Глава президентской канцелярии Ирана раскрыл шокирующие подробности

«Через 30 секунд наш пилот заметил…». Глава президентской канцелярии Ирана раскрыл шокирующие подробности

Глава президентской канцелярии Ирана Гулам Хоссейн Исмаили заявил, что во время полета трех вертолетов, включая тот, на борту которого находился покойный президент Ибрагим Раиси, «условия полета» и погода были «совершенно нормальными».

Исмаили сообщил иранской государственной вещательной компании IRIB, что он находился в одном из трех вертолетов, перевозивших иранских чиновников, а президент и его окружение летели в другом вертолете.

Исмаили заявил, что в начале полета погода была ясной и они летели в сторону Тебриза с нижней стороны плотины.

Он рассказал, что вертолеты около получаса летели в районе, прилегающем к медному руднику Сонгон. Исмаили отметил, что в долине, прилегающей к району маршрута, наблюдалось скопление облаков.

По его словам на дне долины был туман, но погода была ясной: «На небольшом участке этого района были облака, но с точки зрения высоты полета мы находились на одном уровне с этими облаками, даже немного ниже».

Исмаили отметил, что командир вертолетной эскадрильи и пилот вертолета Мустафави, перевозившего Раиси, приказал остальным вертолетам набрать высоту и продолжить полет над облаками:

«Вертолеты поднялись над облаками. Наш борт был под номером 3. Вертолет президента находился в центре. Впереди был еще один вертолет. Через 30 секунд наш пилот заметил, что главного вертолета (в котором находился Раиси) с нами нет. Условия были нормальными и никаких осложнений не было. Даже на некоторых авиарейсах бывают вибрации, но на этом маршруте все было нормально, и облака исчезли мгновенно. После этого мы оказались в безоблачном небе, под нашими виднелся хребет (горы), а в непосредственной близости находился медный рудник Сонгун».

Пилот вертолета, в котором он находился, принял решение вернутся на поиски вертолета с президентом.

«Я спросил второго пилота: «Почему вы возвращаетесь? Он ответил: Мы предполагаем, что один из вертолетов совершил аварийную посадку, потому что, радиосвязь с ними прервалась и борт президента не отвечает на наши обращения. Последняя радиосвязь была 1 минуту и 30 секунд назад», – передал слова пилота он.

Исмаили заявил, что вертолет сделал несколько кругов над районом, но они не могли видеть землю из-за облаков. Сделав несколько кругов, вертолет приземлился возле шахты Сонгон.

Глава президентской канцелярии сказал, что связался с пятничным имамом Тебриза, который находился в одном вертолете с Раиси, и спросил, где они находятся.

«Он сказал, что находится в лесу под деревьями. Когда я спросил его, все ли в порядке с остальными друзьями, он ответил: «Я никого не вижу, я один, я не понимаю, что произошло, вокруг меня никого нет». Он сообщил мне, что находится в лесу. Мы сразу же поняли, что вертолет президента потерпел крушение, и приняли меры, чтобы как можно скорее добраться до места крушения и начать спасательную операцию. На медном руднике нашлись подходящие машины, необходимые парамедики и машины скорой помощи. Мы взяли с собой медицинский персонал и отправились в район, где, по нашему мнению, произошла авария».

Исмаили добавил, что разговаривал с Хашимом около трех или четырех раз: «Наши коллеги также общались с ним еще 3-4 часа после аварии. Он плохо себя чувствовал и сообщил, что кроме него в живых никого нет».

Согласно рассказу Исмаила, позже они узнали, что остальные пассажиры вертолета «умерли мгновенно».

«Состояние тел показало, что они погибли сразу после крушения», – добавил он.

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