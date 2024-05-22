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В Турции полномочия объявлять в стране мобилизацию перешли к Эрдогану

В Турции полномочия объявлять в стране мобилизацию перешли к Эрдогану

В Турции отменён Устав о мобилизации и военном положении. Соответствующий указ накануне, 21 мая, подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Согласно документу, вместо Устава о мобилизации и военном положении от 24 мая 1990 года, утверждённого постановлением № 90/500 Совета министров Турции, вступило в силу Положение о мобилизации и военном положении.

Данное изменение нацелено на приведение законодательной базы в соответствие с требованиями современного периода, пояснили в администрации турецкого лидера.

В документе говорится, что в случае возникновения ситуации, делающей неизбежной войну и бунт против Турецкой Республики, угрозы целостности страны и единства народа внутри государства или извне, президент уполномочен объявить всеобщую или частичную мобилизацию.

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