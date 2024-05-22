Блинкен: Иранский народ выиграл от гибели Раиси

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Иранский народ выиграл от гибели в крушении вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси. Таким образом глава Государственного департамента США Энтони Блинкен ответил на вопрос сенатора Теда Круза, который касался того, как изменился мир после смерти этого политического деятеля из Исламской Республики.

«Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и <…> не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше», — заявил Блинкен.

Помимо этого, руководитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что у него на родине не оплакивают кончину президента Ирана. Также он заявил, что представители Соединённых Штатов не стали бы объявлять минуту молчания в память об этом иранском политике в Организации Объединённых Наций.