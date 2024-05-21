Александра Самедова оштрафовали за мат на 50 тысяч

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Сегодня, 21 мая, на заседании комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) было принято решение оштрафовать старшего селекционера воронежского «Факела» Александра Самедова за нецензурные высказывания в адрес футбольных судей. Согласно информации на сайте РФС, сумма штрафа составила 50 тыс. рублей.

Сообщается, что Александр Самедов позволил себе лишнего после матча с ФК «Ростов», когда «огнеопасные» проиграли со счётом 0:1. Специалист «Факела», расстроенный поражением своей команды и возмущенный судейством во время встречи, оскорбил главного арбитра Кирилла Большакова.

Остыв, Александр Самедов осознал, что перегнул палку, поэтому вину признал быстро:

– Я присутствовал на заседании. Как раз находился в Москве. Присутствие на заседании — удобно для всех. Мы разобрали эпизод. Было личное общение: меня выслушали, я выслушал комиссию. Я получил наказание и солидарен с ним, – рассказал Самедов интернет-порталу «Спорт-Экспресс».