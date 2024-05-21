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Александра Самедова оштрафовали за мат на 50 тысяч

Александра Самедова оштрафовали за мат на 50 тысяч

Сегодня, 21 мая, на заседании комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) было принято решение оштрафовать старшего селекционера воронежского «Факела» Александра Самедова за нецензурные высказывания в адрес футбольных судей. Согласно информации на сайте РФС, сумма штрафа составила 50 тыс. рублей.

Сообщается, что Александр Самедов позволил себе лишнего после матча с ФК «Ростов», когда «огнеопасные» проиграли со счётом 0:1. Специалист «Факела», расстроенный поражением своей команды и возмущенный судейством во время встречи, оскорбил главного арбитра Кирилла Большакова.

Остыв, Александр Самедов осознал, что перегнул палку, поэтому вину признал быстро:

– Я присутствовал на заседании. Как раз находился в Москве. Присутствие на заседании — удобно для всех. Мы разобрали эпизод. Было личное общение: меня выслушали, я выслушал комиссию. Я получил наказание и солидарен с ним, – рассказал Самедов интернет-порталу «Спорт-Экспресс».

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