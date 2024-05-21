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Россияне лидируют среди иностранных туристов в Азербайджане

Россияне лидируют среди иностранных туристов в Азербайджане

Азербайджан за январь-апрель принял 726,4 тыс иностранцев, рост иностранного турпотока сохраняется, он вырос с начала года в 1,4 раза. Больше всего иностранцев приехало из России, следует из данных Госкомитета по статистике страны.

Россияне совершили больше всего визитов в Азербайджан с начала года, опередив по въездам соседние Турцию и Иран. На граждан РФ приходится почти 29% посещений Азербайджана, следом с большим отрывом идут Турция – 19% и Иран – 9,7%. Также Азербайджан посещали граждане Индии, Грузии, Казахстана, Пакистана, стран Персидского залива.

Иностранный турпоток в январе-апреле 2024 года в Азербайджан оказался на 38,9% больше прошлогодних показателей, но все еще остается ниже допандемийного уровня на 14,4%.

В прошлом году турпоток в Азербайджан вырос на 30% и составил 2 млн 86 тыс человек, в 2024 году республика планирует принять до 3 млн иностранных гостей.

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