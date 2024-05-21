Зеленский заявил об «огромном преимуществе» России

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Россия накопила 10 тысяч ракет С-300 для ударов по Украине. В этом преимущество страны-агрессора в войне.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского в интервью The New York Times.

«Это их огромное преимущество. Обстрелы Харькова, все гибели людей, детей – это их огромное преимущество. Ежедневное использование бомб – это их огромное преимущество. Использование систем С-300 – они накопили 10 тысяч ракет С-300. 10 тысяч – это снова их преимущество», – сказал Зеленский.

Он также отметил, что в мире есть соответствующее оружие, способное противостоять атакам России, но его недостаточно у Украины.

«Есть ли в мире соответствующее оружие, чтобы противостоять этому? Да. Есть ли соответствующее оружие лучше того, что есть в арсенале России? Да. Есть ли у Украины оба этих элемента – достаточное количество и разрешение? Нет», – подчеркнул президент.