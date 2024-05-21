Массовую драку со стрельбой в Москве устроили чеченцы и азербайджанцы (обновлено, видео)

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22:47 Чеченцы и азербайджанцы устроили перестрелку в Москве, сообщает «Московский комсомолец»

После конфликта на месте стрельбы в районе Бирюлёво осталась россыпь гильз. В розыск объявлена BMW, последний раз камеры засекли её на улице Подольских Курсантов. Участниками потасовки на Медынской улице стали около 15 человек.

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22:18 На юге Москвы в районе Бирюлево Западное произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, один человек погиб. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». Инцидент произошел на улице Медынской.

«Между группой мужчин произошел конфликт, в ходе которого было применено оружие. Предварительно, один человек убит», — говорится в сообщении.

На данный момент улица Медынская оцеплена. На месте происшествия работают медицинские бригады и правоохранительные органы.

