Силы обороны Украины поразили российский ракетный корабль (обновлено) |
Массовую драку со стрельбой в Москве устроили чеченцы и азербайджанцы (обновлено, видео) |
Зеленский заявил об «огромном преимуществе» России |
Алиев обсудил с Зеленским региональную безопасность |
Еврокомиссия: Изъятие доходов от российских активов начнется в июле |
Россия нацелилась на изменение границ на Балтике |
ООН оказывает широкую поддержку председательству Азербайджана в COP29 |
«Он любит жизнь». Зеленский не верит в ядерный удар Путина по Украине |
Глава ВЭФ покидает свой пост |
Главное Общество

Массовую драку со стрельбой в Москве устроили чеченцы и азербайджанцы (обновлено, видео)

Массовую драку со стрельбой в Москве устроили чеченцы и азербайджанцы (обновлено, видео)

22:47 Чеченцы и азербайджанцы устроили перестрелку в Москве, сообщает «Московский комсомолец»

После конфликта на месте стрельбы в районе Бирюлёво осталась россыпь гильз. В розыск объявлена BMW, последний раз камеры засекли её на улице Подольских Курсантов. Участниками потасовки на Медынской улице стали около 15 человек.

***

22:18 На юге Москвы в районе Бирюлево Западное произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, один человек погиб. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». Инцидент произошел на улице Медынской.

«Между группой мужчин произошел конфликт, в ходе которого было применено оружие. Предварительно, один человек убит», — говорится в сообщении.

На данный момент улица Медынская оцеплена. На месте происшествия работают медицинские бригады и правоохранительные органы.

Теги:
Из этой рубрики
Массовую драку со стрельбой в Москве устроили чеченцы и азербайджанцы (обновлено, видео)
Общество

Массовую драку со стрельбой в Москве устроили чеченцы и азербайджанцы (обновлено, видео)

2024/05/21, 22:47
В столичных районах отключат газ
Общество

В столичных районах отключат газ

2024/05/21, 22:04
Поладов проинформировал делегацию "Азербайджанского общества" штата Мэн о минной проблеме в стране (фото)
Общество

Поладов проинформировал делегацию «Азербайджанского общества» штата Мэн о минной проблеме в стране (фото)

2024/05/21, 20:04
Жители Баку столкнутся с отключением подачи электроэнергии
Общество

Жители Баку столкнутся с отключением подачи электроэнергии

2024/05/21, 19:47
В Баку завершается установка циркового шатра (видео)
Общество

В Баку завершается установка циркового шатра (видео)

2024/05/21, 18:46
Как таксисты обойдут новый закон и к появлению каких проблем приведут перемены?
Общество

Как таксисты обойдут новый закон и к появлению каких проблем приведут перемены?

2024/05/21, 16:54
Взрыв мины оборвал жизнь пастуха в Тертерском районе
Общество

Взрыв мины оборвал жизнь пастуха в Тертерском районе

2024/05/21, 16:23
Азербайджан снова накроют ливни
Общество

Азербайджан снова накроют ливни

2024/05/21, 16:02
Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не вырастет
Общество

Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не вырастет

2024/05/21, 15:43