Силы обороны Украины поразили российский ракетный корабль (обновлено) |
Массовую драку со стрельбой в Москве устроили чеченцы и азербайджанцы (обновлено, видео) |
Зеленский заявил об «огромном преимуществе» России |
Алиев обсудил с Зеленским региональную безопасность |
Еврокомиссия: Изъятие доходов от российских активов начнется в июле |
Россия нацелилась на изменение границ на Балтике |
ООН оказывает широкую поддержку председательству Азербайджана в COP29 |
«Он любит жизнь». Зеленский не верит в ядерный удар Путина по Украине |
Глава ВЭФ покидает свой пост |
Главное Армия

Литва готова вернуть в Украину военных инструкторов

Литва готова вернуть в Украину военных инструкторов

Вильнюс готов вернуть на Украину своих военных инструкторов, работавших там до начала конфликта, в рамках коалиции, которую мог бы возглавить Париж. Об этом в эфире телеканала LCI заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Мы могли бы вновь направить инструкторов на Украину, тех, которые уже там присутствовали, – отметил он. – Литва готова присоединиться к коалиции по обучению украинских военных, возглавляемой, например, Францией».

Ландсбергис добавил, что, по его мнению, Европе «не стоит рассчитывать» на содействие КНР в урегулировании украинского конфликта. «Бесплатно ничего не делается, Китай всегда будет требовать что-то взамен», – считает министр. По его словам, «обращаясь к КНР с просьбой о содействии в урегулировании», Европа «фактически передает Пекину» контроль над собственной безопасностью, «при том, что это не привело бы к выходу из сложившейся на Украине ситуации». Он также полагает, что какое-либо сближение с Китаем угрожает «привилегированным трансатлантическим связям с США в рамках Североатлантического альянса».

Теги:
Из этой рубрики
Силы обороны Украины поразили российский ракетный корабль (обновлено)
Армия

Силы обороны Украины поразили российский ракетный корабль (обновлено)

2024/05/21, 23:01
Литва готова вернуть в Украину военных инструкторов
Армия

Литва готова вернуть в Украину военных инструкторов

2024/05/21, 22:02
Forbes пишет о дефиците тяжелой техники в ВСУ
Армия

Forbes пишет о дефиците тяжелой техники в ВСУ

2024/05/21, 21:03
Гасанов принял Сельчука Байрактароглу (фото, видео)
Армия

Гасанов принял Сельчука Байрактароглу (фото, видео)

2024/05/21, 19:14
ВС России отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия (видео)
Армия

ВС России отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия (видео)

2024/05/21, 19:00
Турция передала Азербайджану очередной модернизированный Су-25
Армия

Турция передала Азербайджану очередной модернизированный Су-25

2024/05/21, 12:14
Азербайджанские военные отработали нейтрализацию противника в Турции (фото и видео)
Армия

Азербайджанские военные отработали нейтрализацию противника в Турции (фото и видео)

2024/05/21, 10:06
Зеленский озвучил потребности Украины в F-16
Армия

Зеленский озвучил потребности Украины в F-16

2024/05/20, 23:00
В США заявили о «решающем» периоде в войне в Украине
Армия

В США заявили о «решающем» периоде в войне в Украине

2024/05/20, 22:02