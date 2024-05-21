Литва готова вернуть в Украину военных инструкторов

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Вильнюс готов вернуть на Украину своих военных инструкторов, работавших там до начала конфликта, в рамках коалиции, которую мог бы возглавить Париж. Об этом в эфире телеканала LCI заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Мы могли бы вновь направить инструкторов на Украину, тех, которые уже там присутствовали, – отметил он. – Литва готова присоединиться к коалиции по обучению украинских военных, возглавляемой, например, Францией».

Ландсбергис добавил, что, по его мнению, Европе «не стоит рассчитывать» на содействие КНР в урегулировании украинского конфликта. «Бесплатно ничего не делается, Китай всегда будет требовать что-то взамен», – считает министр. По его словам, «обращаясь к КНР с просьбой о содействии в урегулировании», Европа «фактически передает Пекину» контроль над собственной безопасностью, «при том, что это не привело бы к выходу из сложившейся на Украине ситуации». Он также полагает, что какое-либо сближение с Китаем угрожает «привилегированным трансатлантическим связям с США в рамках Североатлантического альянса».