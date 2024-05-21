Ахмат Кадыров стал министром по физкультуре и спорту

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Ахмат Кадыров назначен на пост министра по физической культуре и спорту ЧР. Об этом сообщил помощник главы ЧР, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации ЧР Ахмед Дудаев.

Он отметил, что несмотря на сравнительно молодой возраст, Ахмат Кадыров уже имеет богатый опыт работы.

«Он зарекомендовал себя как прекрасный управленец, блестящий организатор и грамотный руководитель, способный объединить вокруг себя коллектив и демонстрировать отличные результаты», – отметил Дудаев.

Напомним, с февраля 2024 года Ахмат Кадыров занимал пост министра ЧР по делам молодежи.