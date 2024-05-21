Силы обороны Украины поразили российский ракетный корабль (обновлено) |
Массовую драку со стрельбой в Москве устроили чеченцы и азербайджанцы (обновлено, видео) |
Зеленский заявил об «огромном преимуществе» России |
Алиев обсудил с Зеленским региональную безопасность |
Еврокомиссия: Изъятие доходов от российских активов начнется в июле |
Россия нацелилась на изменение границ на Балтике |
ООН оказывает широкую поддержку председательству Азербайджана в COP29 |
«Он любит жизнь». Зеленский не верит в ядерный удар Путина по Украине |
Глава ВЭФ покидает свой пост |
Главное Мир

Ахмат Кадыров стал министром по физкультуре и спорту

Ахмат Кадыров стал министром по физкультуре и спорту

Ахмат Кадыров назначен на пост министра по физической культуре и спорту ЧР. Об этом сообщил помощник главы ЧР, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации ЧР Ахмед Дудаев.

Он отметил, что несмотря на сравнительно молодой возраст, Ахмат Кадыров уже имеет богатый опыт работы.

«Он зарекомендовал себя как прекрасный управленец, блестящий организатор и грамотный руководитель, способный объединить вокруг себя коллектив и демонстрировать отличные результаты», – отметил Дудаев.

Напомним, с февраля 2024 года Ахмат Кадыров занимал пост министра ЧР по делам молодежи.

Теги:
Из этой рубрики
Похороны Абдоллахияна пройдут 23 мая в Тегеране
Мир

Похороны Абдоллахияна пройдут 23 мая в Тегеране

2024/05/21, 22:54
Зеленский заявил об "огромном преимуществе" России
Мир

Зеленский заявил об «огромном преимуществе» России

2024/05/21, 22:27
Ахмат Кадыров стал министром по физкультуре и спорту
Мир

Ахмат Кадыров стал министром по физкультуре и спорту

2024/05/21, 21:30
Еврокомиссия: Изъятие доходов от российских активов начнется в июле
Мир

Еврокомиссия: Изъятие доходов от российских активов начнется в июле

2024/05/21, 21:16
Польша пока не собирается минировать границу с Россией и Беларусью
Мир

Польша пока не собирается минировать границу с Россией и Беларусью

2024/05/21, 20:45
Кэмерон допускает изъятие замороженных российских активов в пользу Киева
Мир

Кэмерон допускает изъятие замороженных российских активов в пользу Киева

2024/05/21, 20:34
"Он любит жизнь". Зеленский не верит в ядерный удар Путина по Украине
Мир

«Он любит жизнь». Зеленский не верит в ядерный удар Путина по Украине

2024/05/21, 19:50
Зеленский наградил Бербок (видео)
Мир

Зеленский наградил Бербок (видео)

2024/05/21, 19:31
Блинкен пообещал ответ США на решение МУС по лидерам Израиля
Мир

Блинкен пообещал ответ США на решение МУС по лидерам Израиля

2024/05/21, 19:18