Еврокомиссия: Изъятие доходов от российских активов начнется в июле

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Первое изъятие доходов от реинвестирования замороженных активов России у европейских банков произойдет в июле. Об этом сообщила Еврокомиссия.

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«Первые ресурсы будут доступны для поддержки Украины в июле 2024 года с последующими платежами дважды в год», — говорится в сообщении.

Вечером 21 мая пресс-служба Евросовета сообщила, что Центральные банки стран Европейского союза договорились передавать доходы от заблокированных финансовых активов России раз в два года.

Согласно информации пресс-службы, 90% доходов от активов будут идти в Европейский фонд мира, 10% — на программы Евросоюза по восстановлению и поддержке потенциала военной промышленности Украины. В дальнейшем распределение финансов может быть пересмотрено.