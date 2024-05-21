Польша пока не собирается минировать границу с Россией и Беларусью

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Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что польские власти не собираются устанавливать противопехотные мины на границе с Россией и Беларусью в рамках программы «Восточный щит». Варшава не планирует выходить из Оттавской конвенции, которая запрещает использование таких мин.

Об этом Туск заявил на пресс-конференции.

«Мы не планируем пока минирования польской границы с Россией и Беларусью. Мы не предусматриваем, чтобы Польша вышла с инициативой об изменении международного права по этому вопросу», – сказал польский премьер.