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Кэмерон допускает изъятие замороженных российских активов в пользу Киева

Кэмерон допускает изъятие замороженных российских активов в пользу Киева

Государства «Большой семёрки» (G7) могут изъять замороженные активы РФ в пользу Киева плюсом к обсуждаемой инициативе об использовании доходов от их реинвестирования. Такое заявление во вторник, 21 мая, сделал министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон.

«Вполне может настать время, когда РФ будет платить или должна будет выплатить Украине репарации за причинённый ей ущерб, и в этой ситуации активы, которые по-прежнему находятся у нас, могут сыграть очень важную роль», — отметил он в ходе выступления в Палате лордов.

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