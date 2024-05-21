Баку проинформировал Пекин о развитии инфраструктуры Среднего коридора (фото)

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Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Ровшан Рустамов, находящийся с визитом в Китайской Народной Республике, встретился с председателем государственной корпорации «Китайские железные дороги» Лю Чжэньфаном.

На встрече были проведены обсуждения положения и перспектив развития двустороннего сотрудничества, а также текущих вопросов, представляющих интерес для обеих сторон, сообщает пресс-служба АЖД.

Ровшан Рустамов напомнил о том, что проект Среднего коридора рассматривался в ходе встреч высшего руководства двух стран, и подчеркнул, что связи между Азербайджаном и Китаем расширяются как в области железнодорожного транспорта, так и в других сферах.

В ходе беседы делегация АЖД представила проекты, которые Азербайджан осуществляет для развития инфраструктуры Среднего коридора. В частности, отмечалось, что за четыре месяца текущего года объем грузоперевозок по Среднему коридору увеличился на 35 процентов по сравнению с 2023 годом, всего из порта в китайской провинции Сиань было отправлено поезд из 61 контейнера. Была предоставлена информация о восстановлении грузоперевозок по обновленной железной дороге Баку-Тбилиси-Карс и о том, после модернизации этот железнодорожный маршрцт будет способен обеспечивать транспортировку грузов объемом до 5 миллионов тонн в год.

Состоялся также обмен мнениями о субсидировании китайской стороной железнодорожных транзитных перевозок, проходящих через территорию Азербайджана, с целью повышения конкурентоспособности Среднего коридора. Отмечалось, что ЗАО «Азербайджанские железные дороги» готово помочь в формировании грузопотока из Европы в Китай через Турцию и Азербайджан.

В ходе встречи стороны также рассмотрели задачи в рамках реализации проекта Среднего коридора и совместные шаги, которые необходимо предпринять для их решения.