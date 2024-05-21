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Поладов проинформировал делегацию США о минной проблеме в Азербайджане (фото)

Поладов проинформировал делегацию США о минной проблеме в Азербайджане (фото)

Заместитель председателя правления Агентства Азербайджана по разминированию Самир Поладов провел встречу с делегацией во главе с руководителем действующего в штате Мэн (США) «Азербайджанского общества» Тарланом Ахмедовым.

Об этом говорится в сообщении Агентства.

Было отмечено, что целью визита делегации является обмен мнениями относительно реальной ситуации в связи с минной угрозой в послевоенный период. На встрече с делегацией, состоящей из официальных лиц, а также представителей общественности штата Мэн, была предоставлена информация об истории создания Агентства, общих направлениях его деятельности, минной проблеме на освобожденных от оккупации территориях, последствиях мин для жизни людей, окружающей среды и о проводимых гуманитарных операциях по разминированию.

На встрече были обсуждены проводимая на освобожденных от оккупации территориях скоординированная деятельность по восстановлению, перспективы сотрудничества в борьбе с минной угрозой, а также возможное участие местных и международных организаций в разминировании, были даны ответы на вопросы членов делегации.

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