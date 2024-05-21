«Он любит жизнь». Зеленский не верит в ядерный удар Путина по Украине

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Основной причиной колебаний стран Запада является страх перед ядерной эскалацией. Но она была явно преувеличена.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает The New York Times.

По его словам, российский президент Владимир Путин воздержится от применения ядерного оружия в Украине из чувства самосохранения. «Возможно, он иррационален, но он любит свою жизнь», – сказал Зеленский.

Он также предположил, что существует еще одна причина колебаний Запада. Президент считает, что некоторые страны стремятся сохранить торговые и дипломатические связи с Россией.

«Все держат двери слегка приоткрытыми», – сказал он.