Блинкен пообещал ответ США на решение МУС по лидерам Израиля

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Американская администрация намерена выработать вместе с Конгрессом США надлежащий ответ на решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест премьера и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

«Мы будем счастливы работать с Конгрессом, с этим комитетом над надлежащим ответом», – сказал он. При этом глава внешнеполитического ведомства фактически дал понять, что нынешнее правительство США может пересмотреть свое прежнее решение об отмене односторонних санкций в отношении МУС, которые были введены при предыдущем президенте Дональде Трампе. Блинкен назвал нынешние решения МУС «совершенно неверными на многих уровнях».