Гасанов принял Сельчука Байрактароглу (фото, видео)

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21 мая министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Турецкой Республики генералом армии Сельчуком Байрактароглу. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Накануне встречи турецкая делегация посетила могилы Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой на Аллее почетного захоронения, а также Аллею шехидов и Мемориал турецким-воинам освободителям. Были возложены венки и цветы, почтена их светлая память.

Министр обороны генерал-полковник З.Гасанов принял турецкую делегацию. Поприветствовав гостей, министр обороны выразил удовлетворение видеть их в нашей стране. Было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Турцией основаны на дружбе и братстве. Было рассказано о положительных результатах реформ, проводимых в азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева.

Генерал армии С.Байрактароглу, в свою очередь, поблагодарил за оказанное гостеприимство. Была подчеркнута важность подобных встреч в развитии военного сотрудничества между двумя братскими странами.

На встрече также были обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической областях и вопросы региональной безопасности.

Затем турецкая делегация встретилась с первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым и советником министра обороны генерал-полковником Бахтияром Эрсаем.

В ходе встреч в Генеральном штабе азербайджанской армии было выражено удовлетворение нынешним состоянием азербайджано-турецкого военного сотрудничества, основанного на взаимном доверии и поддержке.

В рамках официального визита турецкие гости посетили штаб Сухопутных войск. В штабе состоялась торжественная церемония встречи. После прохождения перед почетным караулом прозвучали государственный гимн Азербайджана и марш «Истиглал» Турецкой Республики, в соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в «Книге почетных гостей».

Заместитель министра обороны – командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев встретился с турецкой делегацией.

На встрече была подчеркнута важность проведения совместных военных учений в целях повышения профессионализма военнослужащих обеих братских стран и обмена опытом, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду других вопросов.