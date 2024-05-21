«Всё ложь». Сторонники Палестины попытались прервать речь Блинкена (видео)

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Во время выступления госсекретаря США Энтони Блинкена на заседании Комитета Сената США по международным отношениям сторонник Палестины попытался прервать речь госсекретаря. Мужчину вывели из зала.

«Его брату было шесть лет, израильский убийца, всё ложь, всё ложь, всё ложь», — прокричал мужчина.



Энтони Блинкена продолжили прерывать протестующие. В этот раз перед рассказом о бюджете женщина с плакатом и окровавленными «руками» напомнила Блинкену о том, кто в действительности проводит агрессивную внешнюю политику и геноцид.

