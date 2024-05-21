Боррель поддержал вердикт ЕС о направлении прибыли от активов РФ на помощь Киеву

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Руководитель евродипломатии Жозеп Боррель поддержал утверждение Советом Европейского Союза (ЕС) решения об использовании доходов от российских замороженных активов ради предоставления военной помощи Киеву. Об этом дипломат проинформировал в социальной сети.

Глава дипломатии ЕС объяснил, что в соответствии с его идеями 90% пойдут на военную поддержку Украины через Европейский фонд мира. Так, в своей публикации Боррель призвал Евросоюз незамедлительно приступить к выполнению инициативы.

«Я особенно приветствую важное и срочное решение совета использовать непредвиденные доходы от российских иммобилизованных активов в интересах Украины», — подчеркнул дипломат.