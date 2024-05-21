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Боррель поддержал вердикт ЕС о направлении прибыли от активов РФ на помощь Киеву

Боррель поддержал вердикт ЕС о направлении прибыли от активов РФ на помощь Киеву

Руководитель евродипломатии Жозеп Боррель поддержал утверждение Советом Европейского Союза (ЕС) решения об использовании доходов от российских замороженных активов ради предоставления военной помощи Киеву. Об этом дипломат проинформировал в социальной сети.

Глава дипломатии ЕС объяснил, что в соответствии с его идеями 90% пойдут на военную поддержку Украины через Европейский фонд мира. Так, в своей публикации Боррель призвал Евросоюз незамедлительно приступить к выполнению инициативы.

«Я особенно приветствую важное и срочное решение совета использовать непредвиденные доходы от российских иммобилизованных активов в интересах Украины», — подчеркнул дипломат.

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