Глава ВЭФ покидает свой пост |
Пакистан заинтересован в нефтегазовом сотрудничестве с Азербайджаном |
Силы обороны Украины поразили российский ракетный корабль |
Чемпионат мира по мини-футболу пройдет в Азербайджане |
Китайские ученые близки к сохранению вечной жизни человеческого мозга |
В Армению прибыл заместитель директора ЦРУ |
Алиев: Уверен, что лица, принимавшие участие в той встрече, доведут это до нового руководства Ирана |
Власти Грузии обвинили США в попытке устроить революцию |
Ключевая фигура информационной кампании против Азербайджана угодила в скандал |
Главное Спорт

Мехрибан Алиева поздравила Хидаята Гейдарова

Мехрибан Алиева поздравила Хидаята Гейдарова

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в соцсети «Инстаграм» поздравила дзюдоиста Хидаята Гейдарова с победой на чемпионате мира.

«Искренне поздравляю дзюдоиста Хидаята Гейдарова с завоеванием звания чемпиона мира! Блестяще выступив и проявив силу воли, целеустремленность и мастерство, он одержал яркую, убедительную победу! Спасибо за упорный труд, за радость, подаренную азербайджанским болельщикам! Желаю нашему спортсмену крепкого здоровья, новых побед и достижений!» – говорится в публикации.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Теги:
Из этой рубрики
Мехрибан Алиева поздравила Хидаята Гейдарова
Спорт

Мехрибан Алиева поздравила Хидаята Гейдарова

2024/05/21, 18:12
Чемпионат мира по мини-футболу пройдет в Азербайджане
Спорт

Чемпионат мира по мини-футболу пройдет в Азербайджане

2024/05/21, 18:00
Шведский клуб хочет отправить Мусу Гурбанлы в аренду
Спорт

Шведский клуб хочет отправить Мусу Гурбанлы в аренду

2024/05/21, 00:45
Азербайджанские футболисты сыграют с Казахстаном, Молдовой и Турцией
Спорт

Азербайджанские футболисты сыграют с Казахстаном, Молдовой и Турцией

2024/05/20, 22:33
Дзюдоист Хидаят Гейдаров стал чемпионом мира
Спорт

Дзюдоист Хидаят Гейдаров стал чемпионом мира

2024/05/20, 20:10
Айдын Сулейманлы победил Айка Мартиросяна
Спорт

Айдын Сулейманлы победил Айка Мартиросяна

2024/05/20, 18:46
Наши волейболисты уступили Украине
Спорт

Наши волейболисты уступили Украине

2024/05/19, 23:10
Футболисты "МанСити" стали чемпионами Англии
Спорт

Футболисты «МанСити» стали чемпионами Англии

2024/05/19, 22:17
Определился победитель этапа «Формулы-1» в Имоле
Спорт

Определился победитель этапа «Формулы-1» в Имоле

2024/05/19, 20:43