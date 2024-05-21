Мехрибан Алиева поздравила Хидаята Гейдарова

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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в соцсети «Инстаграм» поздравила дзюдоиста Хидаята Гейдарова с победой на чемпионате мира.

«Искренне поздравляю дзюдоиста Хидаята Гейдарова с завоеванием звания чемпиона мира! Блестяще выступив и проявив силу воли, целеустремленность и мастерство, он одержал яркую, убедительную победу! Спасибо за упорный труд, за радость, подаренную азербайджанским болельщикам! Желаю нашему спортсмену крепкого здоровья, новых побед и достижений!» – говорится в публикации.