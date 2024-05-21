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В Австралии могут запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями

В Австралии могут запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями

В 2024 году Австралия планирует провести саммит социальных медиа, на котором будут обсуждаться методы защиты детей и подростков от ущерба в Интернете. В частности, чиновники хотят запретить пользоваться социальными сетями школьникам до 16 лет, ведь они негативно влияют на антисемизм, расизм, гендерное насилие и психическое здоровье.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз отметил, что хочет увидеть решительные и эффективные действия, ведь сейчас многие дети могут обходить протоколы по подтверждению своего возраста. Такую же позицию поддерживают и премьер-министры трех крупнейших штатов страны. Содружество ищет советы относительно того, как может выглядеть возможный и приемлемый возрастной запрет, сообщает Daily Telegraph.

Альбаниз сказал, что на приложение к проверке возраста выделено 6,5 миллиона долларов и вчетверо увеличено финансирование Уполномоченного по электронной безопасности. Таким образом, правительство планирует изучить проблемы и убедиться, что любые проверки, которые будут установлены для ограничения в доступе детей до 16 лет к соцсетям, будут работать.

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