Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде посетил посольство Ирана в Азербайджане

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Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде посетил 21 мая посольство Исламской Республики Иран в Азербайджане, сообщили в пресс-службе УМК.

Шейх уль-ислам выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Президента Ирана Сейеда Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна, пятничного имама города Тебриз, аятоллы Али Хашема и других членов сопровождающей делегации в результате крушения вертолета.

Аллахшукюр Пашазаде оставил запись в траурной книге.