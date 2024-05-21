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Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде посетил посольство Ирана в Азербайджане

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде посетил посольство Ирана в Азербайджане

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде посетил 21 мая посольство Исламской Республики Иран в Азербайджане, сообщили в пресс-службе УМК.

Шейх уль-ислам выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Президента Ирана Сейеда Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна, пятничного имама города Тебриз, аятоллы Али Хашема и других членов сопровождающей делегации в результате крушения вертолета.

Аллахшукюр Пашазаде оставил запись в траурной книге.

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