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В Украине возможно новое снижение призывного возраста?

В Украине возможно новое снижение призывного возраста?

Украине вновь придется снижать нижний порог призывного возраста в случае недостаточного набора в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил боец ВСУ и волонтер Роман Синицын в интервью «Украинской правде».

Синицын прокомментировал слова главы украинского фонда «Вернись живым» Тараса Чмута о понижении планки призывного возраста. Он подчеркнул, что со временем украинским властям придется пойти на подобное решение.

«У нас не будет другого выхода, если не придут люди, которые еще не пришли», — заявил украинский солдат.

Ранее Кабинет министров Украины обязал уехавших за границу граждан вернуться и встать на воинский учет в течение трех месяцев. Как утверждается, уехавшие за границу украинцы подлежат военному призыву на тех же основаниях, что и оставшиеся в стране.

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