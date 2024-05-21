Пакистан заинтересован в нефтегазовом сотрудничестве с Азербайджаном |
Силы обороны Украины поразили российский ракетный корабль |
Чемпионат мира по мини-футболу пройдет в Азербайджане |
Китайские ученые близки к сохранению вечной жизни человеческого мозга |
В Армению прибыл заместитель директора ЦРУ |
Алиев: Уверен, что лица, принимавшие участие в той встрече, доведут это до нового руководства Ирана |
Власти Грузии обвинили США в попытке устроить революцию |
Ключевая фигура информационной кампании против Азербайджана угодила в скандал |
Шеф Пентагона указал на главную стратегическую ошибку Путина |
Главное Мир

В России арестовали еще одного высокопоставленного военного

В России арестовали еще одного высокопоставленного военного

Бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве.

Об этом сообщают правоохранительные органы РФ.

Генерал Попов командовал 58-й армией, которая летом 2023 года действовала на запорожском направлении и отражала наступление ВСУ. В июле стало известно о его отстранении от командования; этому предшествовала публикация обращения Попова, в котором тот говорил о проблемах армии, о которых, по его словам, не желал слышать начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

Теги:
Из этой рубрики
Кадыров объявил об увольнении главы правительства Чечни
Мир

Кадыров объявил об увольнении главы правительства Чечни

2024/05/21, 18:14
Китай грозит Тайваню сокрушительным ударом
Мир

Китай грозит Тайваню сокрушительным ударом

2024/05/21, 17:50
Такер Карлсон начал вести свою программу на росТВ
Мир

Такер Карлсон начал вести свою программу на росТВ

2024/05/21, 17:44
МАГАТЭ считает очень высоким вероятность возникновения ядерного конфликта
Мир

МАГАТЭ считает очень высоким вероятность возникновения ядерного конфликта

2024/05/21, 17:30
Испания навсегда отозвала посла в Аргентине из-за слов президента
Мир

Испания навсегда отозвала посла в Аргентине из-за слов президента

2024/05/21, 17:22
В Австралии могут запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями
Мир

В Австралии могут запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями

2024/05/21, 17:16
В Украине возможно новое снижение призывного возраста?
Мир

В Украине возможно новое снижение призывного возраста?

2024/05/21, 17:11
БПЛА Akıncı в Азербайджане находился в готовности для поиска разбившегося в Иране вертолета
Мир

БПЛА Akıncı в Азербайджане находился в готовности для поиска разбившегося в Иране вертолета

2024/05/21, 17:08
Зеленский сказал, что его президентский срок не закончился
Мир

Зеленский сказал, что его президентский срок не закончился

2024/05/21, 17:05