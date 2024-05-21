В России арестовали еще одного высокопоставленного военного

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Бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве.

Об этом сообщают правоохранительные органы РФ.

Генерал Попов командовал 58-й армией, которая летом 2023 года действовала на запорожском направлении и отражала наступление ВСУ. В июле стало известно о его отстранении от командования; этому предшествовала публикация обращения Попова, в котором тот говорил о проблемах армии, о которых, по его словам, не желал слышать начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.