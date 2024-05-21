Азербайджан снова накроют ливни

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22-23 мая преимущественно в горных и предгорных районах Азербайджана, а со второй половины 24 мая по 27 мая местами ожидаются переменные осадки.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в ряде регионов осадки будут в виде ливней, ожидаются грозы, град, в горах снег.

Со второй половины 24 мая до полудня 26 мая скорость восточного ветра составит 15-20 м/с, местами порывы ожидаются до 23-28 м/с.

В реках, в том числе, в Куре, Аразе, Ганыхе и Габырры повысится уровень воды, в ряде рек Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринской зоны ожидаются кратковременные паводки и сели.