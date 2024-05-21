В Армении могут начать облагать церковь налогами

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В парламенте Армении предлагают ближайшее время обсудить вопрос введения Армянской Апостольской церкви в налоговое поле, сообщают армянские СМИ.

Данную идею озвучил спикер парламента Ален Симонян.

«Хватит уже играть на наших эмоциях, истории. И, уже занимаясь политикой, собирать деньги у диаспоры, продавать свечи, кока-колу, вино, иметь рестораны и не платить налоги. Хочу понять, почему священнослужитель, которому целуют ручки, должен быть выше простого бизнесмена, платящего налоги и покупающего патроны для армии. Для меня крупные налогоплательщики самые важные люди», – сказал Симонян с трибуны парламента.