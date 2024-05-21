Китай грозит Тайваню сокрушительным ударом

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Путь «независимости Тайваня» является ошибочным, если глава администрации Тайваня Лай Циндэ и его партия решат пойти по этому пути, они неизбежно столкнутся с «сокрушительным ударом» Китая. Об этом говорится в комментарии агентства «Синьхуа» к речи Циндэ, произнесенной 20 мая по случаю вступления на свою должность.

«Осуществлению полного национального воссоединения не сможет помешать никакая сила. Континентальная часть Китая никогда не потерпит раскольнических шагов за «независимость Тайваня» в любой форме. Если Лай Циндэ и ДПП (Демократическая прогрессивная партия, выступающая за независимость Тайваня) осмелятся пойти на отчаянный риск по ошибочному пути «независимости Тайваня», они неизбежно столкнутся с сокрушительным ударом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Циндэ в рамках речи не только открыто пропагандировал теорию «двух государств» и то, что оба берега пролива не принадлежат друг другу, но и «зашел так далеко, что назвал материковую часть Китая иностранным государством».