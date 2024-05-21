Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не вырастет

93 Просмотров

Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится.

Об этом сообщили в азербайджанском представительстве Европейского Союза (ЕС), комментируя вопрос о том, что с 11 июня стоимость шенгенской визы будет повышена до 90 евро:

Для стран, с которыми заключён договор об упрощённом визовом режиме, пошлина за шенгенскую визу не изменится, она останется на уровне 35 евро.

Министерство иностранных дел Словении объявило, что комиссия ЕС повысила визовый сбор за шенгенскую визу на 12 процентов – до 90 евро. Сейчас пошлина составляет 60 евро.

Поскольку Азербайджан является страной Восточного партнёрства, то наши граждане платят за визу 35 евро.