Ущерб от протестов в Новой Каледонии может достигать €1 млрд

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Сумма ущерба, нанесенного предприятиям в Новой Каледонии в ходе массовых беспорядков на фоне протестов сторонников независимости архипелага, может достигать €1 млрд.

Такие данные привел председатель Торгово-промышленной палаты Новой Каледонии Давид Гийен.

«На сегодняшний день мы приближаемся к €1 млрд «, – сказал он в эфире радио France Culture. Гийен отметил, что это значительная сумма для заморской территории, где из-за беспорядков пострадали все отрасли экономики от промышленности до торговли, «особенно автосалоны».

«Мы также должны думать о косвенных затратах для экономики. Было сожжено и разрушено 200 предприятий, где трудились более 2 тыс. человек. Сообществу придется обеспечивать выплату зарплат и покрывать безработицу, а также поддерживать предприятия, которые, возможно, не были сожжены или повреждены, но которым придется работать в условиях полностью ухудшившегося экономического климата в течение довольно длительного времени», – сказал он.