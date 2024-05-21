Китайские ученые близки к сохранению вечной жизни человеческого мозга |
В Армению прибыл заместитель директора ЦРУ |
Алиев: Уверен, что лица, принимавшие участие в той встрече, доведут это до нового руководства Ирана |
Ключевая фигура информационной кампании против Азербайджана угодила в скандал |
Шеф Пентагона указал на главную стратегическую ошибку Путина |
Названа шокирующая причина, из-за которой Раиси и Абдоллахиян погибли в авиакатастрофе |
Ильхам Алиев посетил посольство Ирана. Фотографии |
В Тебризе прощаются с погибшими Раиси и Абдоллахияном (видео) |
Разбившийся в вертолете Раиси имам прожил на час дольше остальных |
Главное Экономика

С Таджикистаном подписаны документы о сотрудничестве на $700 млн

С Таджикистаном подписаны документы о сотрудничестве на $700 млн

На Форуме предпринимателей Таджикистана и Азербайджана в Душанбе подписано более 15 новых документов о сотрудничестве на сумму 700 миллионов долларов, сообщает КНИАТ «Ховар».

На мероприятии обсуждалась возможность сотрудничества между деловыми кругами и инвесторами двух стран в сферах промышленности, инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики, услуг, информационных технологий и других приоритетных областях.

Деловые круги и инвесторы Азербайджана были приглашены к участию в приоритетных инвестиционных проектах Таджикистана.

Цель мероприятия — представление потенциала и возможностей инвестирования в экономику Таджикистана и в этом контексте расширение торгово-инвестиционного сотрудничества путем организации свободного диалога между предпринимателями и инвесторами и поиска новых путей сотрудничества в создании совместных предприятий.

В форуме приняли участие более 200 участников с обеих сторон в различных сферах.

Между ОАО Talko и ОАО «Азералюминий» подписан Меморандум о взаимопонимании.

Между Государственным унитарным предприятием «Таджагропромэкспорт», являющимся экспортным агентством при Правительстве Таджикистана, и ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере взаимной торговли.

Кроме того, подписаны консигнационные договоры между ООО «Лесинвест» (Таджикистан) и ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» в сфере продажи хлопкового масла и обмена опытом в сфере текстильного производства, между ООО «Аграрное объединение «Водии Заррин» (Таджикистан) и ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» в сфере хлопководства, переработки хлопка-сырца и текстильного производства, между ООО «Мармари» (Таджикистан) и ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» в сфере хлопководства, включая переработку семян хлопчатника, между ООО «Сирдарё» (Таджикистан) и ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» в сфере экспортно-импортных операций, между компаниями «Боллуг» (Таджикистан) и «Ганч 2000» (Азербайджан) о сотрудничестве и взаимопонимании, между компанией «ОБИ — ФАЙЗОБОД» (Таджикистан) и компанией Universal Trade (Азербайджан).

Теги:
Из этой рубрики
ЕС не будет просить Украину продлить транзит российского газа
Экономика

ЕС не будет просить Украину продлить транзит российского газа

2024/05/21, 15:25
Отмечен очередной рост страхового рынка Азербайджана
Экономика

Отмечен очередной рост страхового рынка Азербайджана

2024/05/21, 15:16
С Таджикистаном подписаны документы о сотрудничестве на $700 млн
Экономика

С Таджикистаном подписаны документы о сотрудничестве на $700 млн

2024/05/21, 15:11
На освобожденных территориях будут реализованы совместные с Узбекистаном проекты в текстильной сфере
Экономика

На освобожденных территориях будут реализованы совместные с Узбекистаном проекты в текстильной сфере

2024/05/21, 14:55
Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
Экономика

Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана

2024/05/21, 10:26
Bloomberg: Попавшие под санкции танкеры перестают перевозить российскую нефть
Экономика

Bloomberg: Попавшие под санкции танкеры перестают перевозить российскую нефть

2024/05/21, 01:00
Сократился товарооборот между Азербайджаном и Грузией
Экономика

Сократился товарооборот между Азербайджаном и Грузией

2024/05/20, 23:11
Азербайджан рассчитывает на израильские инвестиции
Экономика

Азербайджан рассчитывает на израильские инвестиции

2024/05/20, 21:49
Азербайджан отправил первый грузовой поезд после расширения БТК (фото)
Экономика

Азербайджан отправил первый грузовой поезд после расширения БТК (фото)

2024/05/20, 21:02