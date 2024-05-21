С Таджикистаном подписаны документы о сотрудничестве на $700 млн

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На Форуме предпринимателей Таджикистана и Азербайджана в Душанбе подписано более 15 новых документов о сотрудничестве на сумму 700 миллионов долларов, сообщает КНИАТ «Ховар».

На мероприятии обсуждалась возможность сотрудничества между деловыми кругами и инвесторами двух стран в сферах промышленности, инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики, услуг, информационных технологий и других приоритетных областях.

Деловые круги и инвесторы Азербайджана были приглашены к участию в приоритетных инвестиционных проектах Таджикистана.

Цель мероприятия — представление потенциала и возможностей инвестирования в экономику Таджикистана и в этом контексте расширение торгово-инвестиционного сотрудничества путем организации свободного диалога между предпринимателями и инвесторами и поиска новых путей сотрудничества в создании совместных предприятий.

В форуме приняли участие более 200 участников с обеих сторон в различных сферах.

Между ОАО Talko и ОАО «Азералюминий» подписан Меморандум о взаимопонимании.

Между Государственным унитарным предприятием «Таджагропромэкспорт», являющимся экспортным агентством при Правительстве Таджикистана, и ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере взаимной торговли.

Кроме того, подписаны консигнационные договоры между ООО «Лесинвест» (Таджикистан) и ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» в сфере продажи хлопкового масла и обмена опытом в сфере текстильного производства, между ООО «Аграрное объединение «Водии Заррин» (Таджикистан) и ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» в сфере хлопководства, переработки хлопка-сырца и текстильного производства, между ООО «Мармари» (Таджикистан) и ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» в сфере хлопководства, включая переработку семян хлопчатника, между ООО «Сирдарё» (Таджикистан) и ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» в сфере экспортно-импортных операций, между компаниями «Боллуг» (Таджикистан) и «Ганч 2000» (Азербайджан) о сотрудничестве и взаимопонимании, между компанией «ОБИ — ФАЙЗОБОД» (Таджикистан) и компанией Universal Trade (Азербайджан).