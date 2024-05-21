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Мишустин пришел в ярость из-за китайских деталей в российской машине

Мишустин пришел в ярость из-за китайских деталей в российской машине

В 2024 году на площадке нижегородского автокластера будут выпускать новые автомобили Volga трех моделей. Бренд представили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, когда он осматривал выставку «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024).

Вниманию премьера была представлена новая линейка автомобилей Volga. Машины представлены в трех классах: Volga С40 – седан класса D, Volga К30 – кроссовер класса С, Volga К40 – кроссовер класса D.

Мишустин отметил, что новые машины выглядят современно, но обратил внимание на необходимость локализации производства сначала хотя бы тех деталей машины, которые не являются технологически сложными.

«У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», – сказал Мишустин и напомнил, что производство соответствующих композитных материалов налажено, например, в «Алабуге».

В пресс-службе бренда отметили, что у компании «большие планы по локализации»: «Начнем мы с критически значимых узлов, таких как двигатель и трансмиссия, следующим шагом будут кузовные детали и элементы интерьера в том числе и руль».

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