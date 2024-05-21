Китайские ученые близки к сохранению вечной жизни человеческого мозга |
В Армению прибыл заместитель директора ЦРУ |
Алиев: Уверен, что лица, принимавшие участие в той встрече, доведут это до нового руководства Ирана |
Ключевая фигура информационной кампании против Азербайджана угодила в скандал |
Шеф Пентагона указал на главную стратегическую ошибку Путина |
Названа шокирующая причина, из-за которой Раиси и Абдоллахиян погибли в авиакатастрофе |
Ильхам Алиев посетил посольство Ирана. Фотографии |
В Тебризе прощаются с погибшими Раиси и Абдоллахияном (видео) |
Разбившийся в вертолете Раиси имам прожил на час дольше остальных |
Главное Экономика

На освобожденных территориях будут реализованы совместные с Узбекистаном проекты в текстильной сфере

На освобожденных территориях будут реализованы совместные с Узбекистаном проекты в текстильной сфере

Узбекистан был одной из первых стран, предложивших нам братскую поддержку в восстановлении освобожденных территорий, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

В ходе проходящего в Губе II Азербайджано-узбекского межрегионального форума министр напомнил, что в августе прошлого года в Физули с участием президентов двух стран была торжественно открыта школа на 960 ученических мест имени гениального сына узбекского народа Мирзы Улугбека.

«На освобожденных территориях запланированы совместные работы в текстильной сфере. На начальном этапе планируется открыть более 400 новых рабочих мест», – сказал министр.

Теги:
Из этой рубрики
ЕС не будет просить Украину продлить транзит российского газа
Экономика

ЕС не будет просить Украину продлить транзит российского газа

2024/05/21, 15:25
Отмечен очередной рост страхового рынка Азербайджана
Экономика

Отмечен очередной рост страхового рынка Азербайджана

2024/05/21, 15:16
С Таджикистаном подписаны документы о сотрудничестве на $700 млн
Экономика

С Таджикистаном подписаны документы о сотрудничестве на $700 млн

2024/05/21, 15:11
На освобожденных территориях будут реализованы совместные с Узбекистаном проекты в текстильной сфере
Экономика

На освобожденных территориях будут реализованы совместные с Узбекистаном проекты в текстильной сфере

2024/05/21, 14:55
Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
Экономика

Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана

2024/05/21, 10:26
Bloomberg: Попавшие под санкции танкеры перестают перевозить российскую нефть
Экономика

Bloomberg: Попавшие под санкции танкеры перестают перевозить российскую нефть

2024/05/21, 01:00
Сократился товарооборот между Азербайджаном и Грузией
Экономика

Сократился товарооборот между Азербайджаном и Грузией

2024/05/20, 23:11
Азербайджан рассчитывает на израильские инвестиции
Экономика

Азербайджан рассчитывает на израильские инвестиции

2024/05/20, 21:49
Азербайджан отправил первый грузовой поезд после расширения БТК (фото)
Экономика

Азербайджан отправил первый грузовой поезд после расширения БТК (фото)

2024/05/20, 21:02