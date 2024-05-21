На освобожденных территориях будут реализованы совместные с Узбекистаном проекты в текстильной сфере

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Узбекистан был одной из первых стран, предложивших нам братскую поддержку в восстановлении освобожденных территорий, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

В ходе проходящего в Губе II Азербайджано-узбекского межрегионального форума министр напомнил, что в августе прошлого года в Физули с участием президентов двух стран была торжественно открыта школа на 960 ученических мест имени гениального сына узбекского народа Мирзы Улугбека.

«На освобожденных территориях запланированы совместные работы в текстильной сфере. На начальном этапе планируется открыть более 400 новых рабочих мест», – сказал министр.