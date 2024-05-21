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Россиян с капиталом от $1 млн стало больше в полтора раза

Россиян с капиталом от $1 млн стало больше в полтора раза

На конец 2023 года в России насчитывалось 21,8 тыс. сов с капиталом от 100 млн руб., за год их число выросло на 50%, сообщает РБК со ссылкой на аналитический обзор компании Frank RG.

Речь идет о потребителях сегмента HNWI (англ. High-net-worth individual), чьи ликвидные активы превышают $1 млн. Эксперты Frank RG учитывали банковских клиентов, готовых держать капитал внутри страны, оценивались их средства на счетах и вкладах, а также вложения в ценные бумаги.

До 2022 года численность этой группы составляла 18,5 тыс. человек. Таким образом, несмотря на кризис, сегмент HNWI увеличился на 17,8%. На конец 2023 года 4,1 тыс. человек, или 18,8% состоятельных клиентов российских банков относились к группе сверхбогатых с капиталом от 500 млн руб. За год их число выросло на 60%, или 1600 человек, но за два года — на 17% (600 человек) из-за кризисной посадки.

Совокупный капитал российских потребителей сегмента HNWI на конец 2023 года оценивался в 13,1 трлн руб. За январь—декабрь он увеличился на 62%, или более чем 5 трлн руб., за два года рост составил 19,5% (2,1 трлн руб.). Примерно три четверти от 13,1 трлн руб. (9,4 трлн руб.) приходится на сбережения сверхбогатых. Совокупный капитал всех российских домохозяйств, по подсчетам Frank RG, приближается к 57 трлн руб.

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