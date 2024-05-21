Алиев: Уверен, что лица, принимавшие участие в той встрече, доведут это до нового руководства Ирана

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Трагическая гибель президента Исламской Республики Иран господина Сейеда Ибрахима Раиси глубоко потрясла всех нас. Вместе с ним трагически погибли министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и другие лица. Да упокоит Аллах их души. Я приношу соболезнования народу Ирана. Это большая утрата, которая постигла не только иранский народ и государство, но и весь мусульманский мир.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, беседуя с временным поверенным в делах Ирана в нашей стране Сейедом Джафаром Агайи.

«Сейед Ибрахим Раиси был выдающимся государственным деятелем, видным политиком и выдающейся личностью, завоевавшей доверие иранского народа. Мои многочисленные встречи с ним всегда производили на меня огромное впечатление. А моя последняя встреча с ним была исторической. И он, и я назвали эту встречу именно исторической. Наше совместное участие в открытии крупного инфраструктурного проекта на государственной границе было свидетельством прочности ирано-азербайджанских отношений, это было совершенно открытым посланием как нашим народам, так и всему миру о том, что мы – друзья, братья, и впредь будем вместе. Прозвучавшие после церемонии открытия официальное заявление покойного президента Раиси и мое официальное заявление имели очень серьезное политическое значение. Оба президента открыто заявили, что расположенные в регионе страны должны активно участвовать в его дальнейшем развитии», – отметил Ильхам Алиев.

Как отметил президент, произошедшая трагедия – это, конечно, большое горе как для его близких, так и для тех, кто его знал.

«Однако утешением является то, что он посвятил свою жизнь развитию иранского народа. Ему принадлежала особая роль в защите национальных интересов Иранского государства. Как во время работы на посту Президента, так и в предыдущие периоды он старался улучшить благосостояние иранского народа и сыграл большую роль в защите национальных интересов.

Как вы знаете, до трагедии мы провели вместе более двух часов. В ходе двусторонней встречи, продолжавшейся больше часа, были обсуждены многие важные вопросы. Еще раз были подтверждены будущие направления развития ирано-азербайджанских отношений и вновь продемонстрирована сильная политическая воля обеих сторон. В то же время мы провели широкий обмен мнениями по конкретным инфраструктурным проектам, были приняты важные решения. Уверен, что лица, принимавшие участие в той встрече, доведут это до нового руководства Ирана. Все достигнутые договоренности, уверен, будут реализованы, потому что это опирается на волю иранского и азербайджанского народов, и в ходе разговора с покойным Президентом Раиси мы выразили твердую волю, что впредь будет много крупных проектов, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

К сожалению, ему не посчастливилось увидеть реализацию будущих проектов. Каждому приходится смириться с судьбой. Однако, еще раз говорю, утешает тот факт, что он пожертвовал своей жизнью ради развития Ирана, и в нашей памяти, в памяти иранского народа, в памяти азербайджанского народа он останется как яркая личность, выдающийся государственный деятель, большой друг Азербайджанского государства и народа. Еще раз выражаю соболезнования. Аллах рехмет элясин», – сказал Ильхам Алиев.