Посол рассказал, изменится ли внешнеполитический курс Ирана после смерти Раиси

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Внешнеполитический курс Ирана стабилен и после гибели президента Ибрагима Раиси и главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахияна не изменится.

Об этом заявил посол исламской республики в РФ Казем Джалали в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Внешнеполитический курс у нас стабильный, и продолжается так. Я могу сказать, что главных изменений не будет в дальнейшем», – сказал он.

Посол пояснил, что согласно конституции Ирана внешнеполитический курс государства находится под руководством верховного лидера страны, которым сейчас является аятолла Али Хаменеи.