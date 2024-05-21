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Главное Мир

У супруги Асада обнаружили лейкемию

У супруги Асада обнаружили лейкемию

У супруги президента Сирии Башара Асада Асмы выявили лейкемию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента.

«После того как у первой леди Асмы Асад были обнаружены несколько симптомов и клинических признаков и проведен комплексный ряд медицинских анализов и обследований, ей был поставлен диагноз «острый миелоидный лейкоз», — говорится в сообщении канцелярии.

Отмечается, что первая леди Сирии будет соблюдать социальное дистанцирование и временно не будет принимать участие в публичных мероприятиях.

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