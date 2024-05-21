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Брюссель выбрал дату переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

Брюссель выбрал дату переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

Брюссельские чиновники настаивают на том, чтобы начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в следующем месяце, сообщают люди, знакомые с этим вопросом, пишет Politico.

За кулисами дипломаты из ЕС и Киева интенсивно работают над тем, чтобы убедить правительство Венгрии дать согласие на начало переговоров о вступлении Украины.

Пять дипломатов, говоривших на условиях анонимности, заявили, что цель состоит в том, чтобы начать официальные переговоры уже 25 июня.

Издание пишет, что открытие переговоров подняло бы моральный дух Украины, которая уже более двух лет борется с полномасштабным российским вторжением и давно стремится присоединиться к западному блоку.

По словам дипломатов, и Брюссель, и Киев ведут интенсивную двустороннюю дипломатию с Будапештом, чтобы снять озабоченность по поводу венгерских меньшинств в Украине.

После переговоров в апреле между главой Офиса президента Андреем Ермаком и министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто «стороны отметили положительную динамику диалога». Киев ответил на список из 11 пунктов, составленный Будапештом, и ожидает ответа Венгрии, по словам одного из дипломатов.

Один дипломат ЕС предположил, что Венгрия, возможно, захочет прекратить переговоры о вступлении Украины в ЕС до того, как в июле она примет на себя шестимесячное поочередное председательство в Совете ЕС.

«Было ощущение, что не стоит делать этого до выборов в Европарламент [9 июня], потому что это может стать предвыборным вопросом», — сказал дипломат ЕС.

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