Ключевая фигура информационной кампании против Азербайджана угодила в скандал |
Шеф Пентагона указал на главную стратегическую ошибку Путина |
Названа шокирующая причина, из-за которой Раиси и Абдоллахиян погибли в авиакатастрофе |
Ильхам Алиев посетил посольство Ирана. Фотографии |
В Тебризе прощаются с погибшими Раиси и Абдоллахияном (видео) |
Разбившийся в вертолете Раиси имам прожил на час дольше остальных |
Эрдоган ждет от Еревана приверженности к долгосрочному миру с Баку |
Эрдоган призвал поменять конституцию Турции для предотвращения госпереворотов |
Иран просил у США помощь в связи с крушением вертолета Раиси |
Главное Мир

Совбез Армении: Ереван не удовлетворен отправленным Россией вооружением

Совбез Армении: Ереван не удовлетворен отправленным Россией вооружением

Армения очень сильно зависела от России, все наши «яйца безопасности были в одной корзине». Об этом заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

«Мы видели, что это приведет к провалу. Мы должны были внести этот «крен» в отношения, чтобы уменьшить зависимость от России. В плане безопасности достигнуто много успехов. Так, например, в 2020 году 96% вооружения было закуплено у России, за последние 4 года эти 96% уменьшились до менее 10% и это реальность», – заявил Григорян в интервью Civilnet.

Он заявил, что Россия отправила Армении вооружение, однако Армения не удовлетворена отправленным.

«Мы думаем, что должно быть отправлено больше. Мы заплатили за это и за последние 4 года мы не получили то, за что заплатили», – сказал Григорян.

По его словам, Армения интенсивно работает над производством собственного вооружения.

«В настоящее время мы думаем, что доля местного производства вооружения должно быть в пределах 25% или, в случае успеха, 30%, а остальные 70-75% должны поставляться от наших партнеров. У нас должно быть пять и больше партнеров, чтобы обеспечить стабильную безопасность и быть уверенными, что если какой-либо партнер не сможет обеспечить необходимое, то мы должны развивать местное производство», – отметил Григорян в интервью Civilnet.

Теги:
Из этой рубрики
Брюссель выбрал дату переговоров о вступлении Украины в Евросоюз
Мир

Брюссель выбрал дату переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

2024/05/21, 12:58
У супруги Асада обнаружили лейкемию
Мир

У супруги Асада обнаружили лейкемию

2024/05/21, 12:29
Совбез Армении: Ереван не удовлетворен отправленным Россией вооружением
Мир

Совбез Армении: Ереван не удовлетворен отправленным Россией вооружением

2024/05/21, 11:56
Ключевая фигура информационной кампании против Азербайджана угодила в скандал
Мир

Ключевая фигура информационной кампании против Азербайджана угодила в скандал

2024/05/21, 11:33
Шеф Пентагона указал на главную стратегическую ошибку Путина
Мир

Шеф Пентагона указал на главную стратегическую ошибку Путина

2024/05/21, 11:18
Франция поддержала МУС в связи с ордером на арест Нетаньяху
Мир

Франция поддержала МУС в связи с ордером на арест Нетаньяху

2024/05/21, 11:02
Названа шокирующая причина, из-за которой Раиси и Абдоллахиян погибли в авиакатастрофе
Мир

Названа шокирующая причина, из-за которой Раиси и Абдоллахиян погибли в авиакатастрофе

2024/05/21, 10:47
Названа уловка США в отношении Грузии
Мир

Названа уловка США в отношении Грузии

2024/05/21, 10:38
В Тебризе прощаются с погибшими Раиси и Абдоллахияном (видео)
Мир

В Тебризе прощаются с погибшими Раиси и Абдоллахияном (видео)

2024/05/21, 10:36