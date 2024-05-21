Совбез Армении: Ереван не удовлетворен отправленным Россией вооружением

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Армения очень сильно зависела от России, все наши «яйца безопасности были в одной корзине». Об этом заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

«Мы видели, что это приведет к провалу. Мы должны были внести этот «крен» в отношения, чтобы уменьшить зависимость от России. В плане безопасности достигнуто много успехов. Так, например, в 2020 году 96% вооружения было закуплено у России, за последние 4 года эти 96% уменьшились до менее 10% и это реальность», – заявил Григорян в интервью Civilnet.

Он заявил, что Россия отправила Армении вооружение, однако Армения не удовлетворена отправленным.

«Мы думаем, что должно быть отправлено больше. Мы заплатили за это и за последние 4 года мы не получили то, за что заплатили», – сказал Григорян.

По его словам, Армения интенсивно работает над производством собственного вооружения.

«В настоящее время мы думаем, что доля местного производства вооружения должно быть в пределах 25% или, в случае успеха, 30%, а остальные 70-75% должны поставляться от наших партнеров. У нас должно быть пять и больше партнеров, чтобы обеспечить стабильную безопасность и быть уверенными, что если какой-либо партнер не сможет обеспечить необходимое, то мы должны развивать местное производство», – отметил Григорян в интервью Civilnet.